Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Relação entre Engenheiro e Ronaldo: da noite mágica em Alvalade ao 'estalar do verniz' no Qatar Fernando Santos viu CR7 dar os primeiros passos no Sporting, tendo mais tarde uma ligação com muitos altos e agora alguns episódios amargos





• Foto: Miguel A. Lopes/Lusa