CMTV mostra o que Ronaldo disse ao ser substituído: «Estás com uma pressa do c... para me tirar, f..."

Cristiano Ronaldo foi substituído aos 65' do Coreia do Sul-Portugal e não ficou satisfeito por rumar ao banco, como mostraram as imagens no momento. A CMTV captou o que disse o capitão da Seleção Nacional:«Estás com uma pressa do c... para me tirar, f..."Para o lugar de Cristiano Ronaldo entrou André Silva. Portugal fechou o Grupo H com uma derrota frente à Coreia do Sul mas mesmo assim garantiu o primeiro lugar.