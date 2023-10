Argentina-Paraguai: Otamendi fez questão de entregar a braçadeira de capitão a Messi

Nicolás Otamendi foi quem envergou a braçadeira de capitão da Argentina no duelo contra o Paraguai,, justamente com um golo do defesa-central do Benfica. Contudo, quando Lionel Messi entrou em campo (minuto 53), o experiente jogador fez questão de ir na direção do craque do Inter Miami e entregar-lhe a braçadeira, um gesto que motivou alguns sorrisos entre ambos.