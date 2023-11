Carlos Queiroz e o Índia-Qatar: «Há uma expectativa grande à volta deste jogo»

Carlos Queiroz fez esta segunda-feira a antevisão ao Índia-Qatar, duelo da segunda jornada da fase de qualificação asiática para o Mundial'2026.





Em declarações aos jornalistas, o selecionador de Qatar mostrou-se "muito ansioso" pela partida, tecendo vários elogios ao adversário. "É a primeira vez que estou a disputar um jogo contra a Índia, estou muito ansioso por este momento. Há uma expectativa grande em redor deste jogo, mas viemos aqui com três objetivos bem definidos, jogar bom futebol, continuarmos o desenvolvimento da nossa seleção e conquistar os três pontos. A seleção indiana é uma equipa jovem e bem organizada e por isso temos de estar a um nível alto para sermos bem-sucedidos", começou por dizer o treinador português."O jogo com o Afeganistão já passou, aquele resultado deixou-nos orgulhosos, mas ao mesmo tempo deu-nos maior responsabilidade para a nossa caminhada daqui para a frente. Queremos fazer mais e melhor nos próximos jogos, fazer exibições consistentes a jogar bom futebol, porque jogando bem estamos mais próximos de ganhar. O Qatar está apostado em progredir e evoluir, mas sabemos que isso leva tempo. Por isso estamos a trabalhar passo a passo, com decisões sólidas tendo em conta o presente, mas olhando para o futuro.""Não olhamos para o passado mas para o futuro, por isso para nós não interessa muito como foi a prestação do Qatar no Mundial. O que conta é o que queremos fazer a seguir. Estamos numa fase em que temos os objetivos bem definidos e queremos estar no próximo mundial, essa é a nossa ambição e vamos dar sempre tudo em todos os jogos para em 2026 estarmos entre as melhores seleções do Mundo.""A Índia é uma seleção bem organizada, funciona como uma equipa com método e rigor. E isso irá levantar-nos problemas com os quais teremos de saber lidar ao longo dos 90 minutos. Fizemos uma boa exibição e conseguimos um resultado muito bom no último jogo. Mas sobretudo essa partida permitiu perceber o que estamos a fazer bem e também corrigir situações em que podemos fazer melhor. Mas foi um jogo que nos deixou com mais confiança para seguir em frente. Agora sabemos que vamos enfrentar uma boa equipa que nos irá colocar à prova, por isso temos de saber o que fazer quando tivermos bola e o que fazer quando não a tivermos. Acima de tudo queremos continuar a jogar bom futebol e fazer os 90 minutos com o propósito de no final conseguirmos os três pontos", terminou.