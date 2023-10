Fernando Diniz chama Yan Couto e Carlos Augusto à seleção brasileira

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Fernando Diniz, selecionador do Brasil, já anunciou quem são os substitutos de Vanderson (Monaco) e Renan Lodi (Marselha), afastados devido a lesão dos encontros da fase de qualificação rumo ao Mundial’206. Yan Couto, do Girona, e Carlos Augusto, do Inter de Milão foram os eleitos pelo técnico e estreiam-se em convocatórias.

Após duas jornadas o Brasil lidera o grupo com a Argentina, ambos com 6 pontos, e tem encontro marcado com Venezuela, dia 12 de outubro, e Uruguai, dia 17.