Moçambique perde em casa com Argélia na corrida ao Mundial'2026

A seleção de Moçambique perdeu este domingo em Maputo com a Argélia (2-0), no segundo jogo da zona africana de apuramento para o Mundial de futebol de 2026.

A contar para a segunda jornada do Grupo G, o jogo colocou frente a frente as duas equipas que se estrearam a vencer no arranque desta fase e mostrou uns 'mambas' confiantes, com várias oportunidades na primeira parte.

Ainda assim, o conjunto argelino conseguiu chegar ao golo aos 69 minutos, por Farès Chaibi, após uma perda de bola da seleção moçambicana a meio-campo.

Seguiram-se minutos de forte pressão da equipa da casa, a tentar o golo do empate, chegando mesmo os jogadores moçambicanos a pedir por duas vezes a marcação de grande penalidade contra os argelinos, mas sem sucesso.

Enquanto os 'mambas' pressionavam, nova perda de bola comprometedora resultou no segundo golo da Argélia, aos 79 minutos, por Ramiz Zerrouki, perante a frustração dos adeptos que encheram o Estádio Nacional do Zimpeto, em Maputo.