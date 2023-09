Resgatar o orgulho na canarinha

A 'era' Fernando Diniz na seleção brasileira arranca na madrugada de sábado, frente à Bolívia, na ronda inaugural da qualificação sul-americana para o Mundial’2026. Depois das desilusões de 2018 e 2022 sob o comando de Tite, a canarinha quer recuperar o orgulho que o Brasil tem na canarinha, como frisou Danilo. "Espero que o trabalho do Fernando Diniz possa ser vitorioso, que é o principal objetivo, e que possa resgatar o orgulho do brasileiro, a vontade do brasileiro de ver e torcer pela seleção", apontou o experiente defesa da Juventus que já nota diferenças entre a canarinha de Tite e do atual técnico: "É um jogo de muita movimentação, pouco posicional, que é diferente do que nós estávamos habituados aqui na seleção e nos clubes europeus."

Além do jogo com a Bolívia, o Brasil defronta o Peru no dia 12. Fernando Diniz já tem o elenco completo, depois da chegada de Gabriel Jesus. O avançado do Arsenal foi chamada de última hora para substituir Antony, afastado após se ver envolvido num caso de violência doméstica.

Acaba a euforia

O Paraguai-Peru marca o pontapé de saída, mas a campeã Argentina também já entra em ação na próxima madrugada, diante do Equador, no regresso às provas oficiais após o êxito no Qatar. "O que aconteceu foi lindo, mas temos de continuar", disse o selecionador Lionel Scaloni. E uma das dúvidas na albiceleste é saber se Messi estará no Mundial’2026. "Adorávamos que isso acontecesse", adiantou o técnico.