Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Casagrande e a organização do Mundial'2030: «A FIFA virou as costas ao futebol e abraçou de vez o dinheiro» Antigo jogador do FC Porto sobe de tom nas acusações ao organismo que rege o futebol mundial