Fernando Gomes e o Mundial'2030: «Uma capacidade de inovar que seguramente marcará o futuro»

A FIFA confirmou que o Mundial'2030 vai mesmo ser organizado por Portugal, Espanha e Marrocos, com início na América do Sul (um jogo cada para Uruguai, Argentina e Paraguai).Marrocos, Portugal e Espanha garantem que vão trabalhar para preparar o melhor dossier de candidatura alguma vez apresentado e organizar um Mundial que honre a diversidade e celebre a história da competição com a paixão que une os três países pelo futebol.Depois da decisão hoje anunciada pela FIFA que, pela primeira vez, abre as portas a um Mundial de Futebol organizado por três países de confederações e continentes diferentes, as Federações de Futebol de Marrocos, Portugal e Espanha confirmam o seu compromisso em apresentar um dossier de candidatura que honre a história da competição e deixe um legado em diversas áreas.A decisão hoje conhecida, transmite da FIFA a confiança no trabalho já desenvolvido e na capacidade e no profissionalismo que cada um dos três países, em momentos diferentes, já demonstrou no planeamento de eventos desta dimensão. Marrocos, Portugal e Espanha assumem a exigência e a ambição de preparar o melhor dossier de candidatura alguma vez apresentado.Fouzi Lekjaa, Presidente da Real Federação Marroquina de Futebol afirma ser "Este é um momento importante na história de Marrocos, uma grande conquista sob a liderança de Sua Majestade o Rei Mohammed VI. É um orgulho e uma responsabilidade o que temos pela frente, e um privilégio unir forças com os nossos homólogos de Portugal e Espanha para preparar um dossier de candidatura que, tenho a certeza, fará história e levará a organização para um nível nunca antes alcançado".Já Fernando Gomes, Presidente da Federação Portuguesa de Futebol, garante estar preparado para honrar a decisão da FIFA: "Cada um dos nossos países traz para a mesa uma vibrante tradição futebolística, uma inigualável experiência organizativa e uma capacidade de inovar que seguramente marcará o futuro da competição".Finalmente, Pedro Rocha, Presidente da Real Federação Espanhola de Futebol, destaca: "a ilusão que é poder trazer de regresso a Espanha, quase 50 anos depois, a organização de um Campeonato do Mundo de Futebol. Tenho a certeza de que juntamente com Marrocos e Portugal vamos organizar o melhor Mundial de sempre"O desafio não começou hoje. Há mais de um ano que a comissão de candidatura, liderada por António Laranjo, trabalha junto das várias Federações para garantir uma proposta que não se vai esgotar na organização do Mundial 2030.