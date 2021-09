A proposta de Stefano Pioli que revolucionaria o futebol moderno

Depois da introdução do VAR e do debate relativo à realização do Mundial a cada dois anos, surge agora outra proposta que revolucionaria o mundo do futebol. Stefano Pioli, treinador do Milan, sugeriu uma alteração que iria ao encontro do basquetebol, onde as equipas, uma vez dentro do meio campo adversário, não poderiam voltar ao próprio campo até perderem a posse de bola. O italiano defendeu que isto contribuiria para ver um "futebol de ataque".





"Se queremos ver um tipo de jogo ofensivo no futebol moderno, é preciso introduzir uma regra que não permita voltar ao próprio campo uma vez que se tenha ultrapassado a linha central", atirou durante a conferência de imprensa de antevisão à partida deste sábado frente ao Spezia (14H00), acrescentando também que é da opinião que o relógio devia ser parado enquanto a bola não estivesse no terreno de jogo.Pioli apoiou ainda a medida das cinco substituições. "São muito importantes para mim. Como aumentaram o banco de suplentes para 12 jogadores, seria uma lástima poder apenas colocar três".