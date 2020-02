Abidal e a hipótese de Bruno Fernandes rumar ao Barcelona: «Não nos interessava para nada»

Nos derradeiros dias do mercado de transferências de inverno, Bruno Fernandes foi colocado na órbita do Barcelona num negócio que envolvia igualmente Rodrigo, do Valencia. Ora, o internacional português acabou por rumar ao Manchester United e esta quarta-feira Eric Abidal esclareceu o alegado interesse dos catalães no ex-Sporting.





"É um jogador interessante, mas os agentes tentam fazer o seu trabalho. Não tínhamos essa necessidade. Vendem-te o produto, mas não nos interessava nada. Rodrigo sim, interessou-nos de verdade", afirmou o secretário técnico do Barça em entrevista ao jornal 'Sport'.