Agente de Lewandowski dispara: «Bola de Ouro não pertence a Messi»

Messi arrecadou a sua sétima Bola de Ouro , uma distinção que está longe de reunir unanimidade entre os adeptos. Foram várias já as vozes que se levantaram para falar numa eleição que deixou Robert Lewandowski em segundo lugar, a 33 votos do internacional argentino . Pini Zahavi, agente do jogador do Bayern Munique, não escondeu o seu desagrado."Parabéns a Messi: é um jogador impressionante e uma lenda eterna do futebol, mas a Bola de Ouro 2021 não lhe pertence. Não desta vez. Pertence a Robert Lewandowski. Não roubaram Robert, mas é o homem a quem pertencia [Bola de Ouro], afirmou ao TZ.E prosseguiu: "Não é de estranhar que a milhões de adeptos lhes custe acreditar no resultado final deste prestigiante evento de futebol. A segunda-feira à noite deveria ter terminado com o Robert a celebrar a sua primeira Bola de Ouro".Recorde-se que Messi venceu o prémio, com 613 pontos, seguido por Robert Lewandowski e Jorginho. Karim Benzema ficou no quarto lugar.