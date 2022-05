Agüero e o pânico segundos antes da arritmia: «Tentei gritar mas não me saía a voz»

Sergio Agüero, antigo avançado argentino que se retirou em dezembro de 2021 após sofrer uma arritmia em campo , descreveu ao programa espanhol 'El Hormiguero' o que viveu nos meses que antecederam o episódio, lembrando que se começou "a sentir mal na pré-temporada"."Tinha sintomas raros, mas pensei que era dos treinos, do calor... depois lesionei-me e estive um mês parado, mas ainda assim sentia um incómodo. Voltei aos treinos e ficava bastante cansado, até que um dia disse ao médico que me sentia mal, um pouco tonto...", começou por explicar, antes de revelar os resultados dos exames que fez."Estava tudo bem, mas na semana seguinte voltou a acontecer no estádio. Comecei a sentir-me mal e tentei gritar para o árbitro parar o jogo, mas não me saía a voz. Fiquei tonto, agarrei a mão de um defesa e pedi-lhe para parar a partida. Depois começou a arritmia. Quando parou, levaram-me ao hospital. Estive três dias internado", relatou.Questionado sobre aquilo que sentiu exatamente, Agüero lembrou: "O coração começa a palpitar a uma velocidade muito rápida, parece que esses 30 ou 45 segundos são cinco minutos. No treino durou 25 segundos, no jogo foi um minuto e pouco. O médico disse-me que podia continuar a jogar, mas que tudo podia acontecer de novo e seria pior. Depois de muito pensar, cheguei à conclusão: 'Está feito. Tenho 33 anos, um filho e uma vida pela frente'. Agora, cada vez que vejo um jogo, penso o que faria naquele momento, como se estivesse lá", confessou.O argentino, que vê o Real Madrid como favorito à conquista da Liga dos Campeões, revelou que recebeu um convite para acompanhar o staff da seleção argentina no Mundial'2022: "Disse que apenas queria cumprimentar os meus companheiros, não estar um mês concentrado como tinha feito o resto da minha vida", concluiu.