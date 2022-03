Agüero e um eventual regresso aos relvados: «Passou-me pela cabeça que podia voltar a jogar»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Sergio Agüero, antigo avançado que foi obrigado a retirar-se do futebol no passado mês de dezembro após sofrer uma arritmia cardíaca , confessou em entrevista à 'TyC Sports' que quer "voltar a treinar" e que lhe tem passado pela cabeça regressar aos relvados."Ontem passou-me pela cabeça que podia voltar a jogar. Os médicos disseram-me que tinha de ficar cinco ou seis meses sem atividade, mas já quero regressar aos treinos", explicou, afirmando que pretende fazê-lo de forma "recreativa"."Convidaram-me para jogar em Miami e não fui, preciso de mandar uma mensagem ao médico".Questionado acerca das possibilidades da Argentina no Mundial'2022, o antigo avançado mostrou-se esperançoso, apesar de querer evitar... a Alemanha. "É preciso ver os grupos, é algo fundamental. Mas a Argentina é sempre candidata a lutar pelo Mundial. Se nos calha a Alemanha também precisamos de passar, e assim eles não jogam contra nós na fase a eliminar", rematou.