«Agora estou livre para dizer a verdade»: Perotti após rescindir com o Fenerbahçe

Diego Perotti, argentino que esteve na temporada passada ao serviço do Fenerbahçe e que rescindiu com o clube esta quarta-feira, respondeu ao anúncio feito pelo clube turco no Instagram, de forma... misteriosa. "Agora estou livre para dizer toda a verdade", escreveu, num comentário que conta com mais de cinco mil respostas em cerca de 16 horas.





Recorde-se que Perotti chegou à Turquia com rótulo de estrela em outubro do ano passado, proveniente da Roma, e a verdade é que os primeiros sinais foram entusiasmantes. Apontou três golos nos primeiros quatro jogos que disputou, antes de sofrer uma lesão grave em novembro, que o deixou fora dos relvados desde então.