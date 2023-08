Al Hilal de Jesus marca encontro com o Al Nassr de Ronaldo e Castro na final da Taça dos Campeões árabes

O Al Hilal, de Jorge Jesus e Rúben Neves, bateu esta quarta-feira o Al Shabab por 2-1 e garantiu o acesso à final da Taça dos Campeões árabes. No jogo decisivo da prova, a formação do técnico português vai defrontar o Al Nassr, de Luís Castro e Cristiano Ronaldo, que hoje derrotou o Al Shorta por 1-0 Mohamed Kanno colocou o Al Hilal em vantagem logo aos nove minutos, a passe de Rúben Neves, e Malcom aumentou a vantagem aos 45'+3, já com a equipa de Jorge Jesus reduzida a dez jogadores devido à expulsão de Abdullah Al Muaiouf (25').Na 2.ª parte, Gustavo Cuellar ainda reduziu para o Al Shabab (57'), orientado pelo antigo treinador do Sporting Marcel Keizer, que viria a sofrer mais um golo já nos descontos: Abdullah Al Hamdan fixou o resultado final aos 90'+5.A final entre Al Hilal e Al Nassr disputa-se no sábado, às 19 horas.