Al Nassr apura-se para a final da Taça dos Campeões árabes com golo de Cristiano Ronaldo

há 16 horas Ontem

Nulo mantém-se ao intervalo!



Al Shorta e Al Nassr não conseguiram fazer mexer o marcador na 1.ª parte e o nulo mantém-se após os primeiros 45 minutos. Cristiano Ronaldo ainda fez balançar as redes do clube do Iraque, mas o lance acabou anulado por... um ombro.



Já depois de Alex Telles fazer a bola embater na barra da baliza do Al Shorta, o avançado português teve nova oportunidade para marcar, mas atirou por cima no último lance do primeiro tempo. Esperam-se golos no segundo tempo!