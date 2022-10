Al-Wahda oficializa rescisão com Carlos Carvalhal

O Al-Wahda oficializou esta segunda-feira a rescisão com Carlos Carvalhal, algo que Record já tinha avançado . O treinador português sai assim do clube árabe quatro meses depois de ter assumido a equipa.Recorde-se que esta saída acontece no dia seguinte à primeira vitória do Al-Wahda - goleou em casa do Al Bataeh por 4-0 - no campeonato.