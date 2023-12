Ameaças, maldições e violência: central do Besiktas em teia de chantagens por causa de transferência

O 'Mirror' revela que o central do Besiktas Eric Bailly está a ser vítima de uma "campanha de ameaças, maldições e violência" pelo WhatsApp.Segundo a mesma fonte, o costa-marfinense tem recebido mensagens de um agente que alega que o jogador lhe deve dinheiro relativo ao negócio que o levou para o Besiktas, em setembro deste ano.Durante o clássico deste sábado frente ao Fenerbahçe (1-3), Bailly cometeu um penálti e, pouco depois, recebeu uma mensagem perturbadora: "Fico feliz por ver o que a minha maldição está a fazer. Tu não és um homem, és um grande Mickey Mouse".Ainda de acordo com o 'Mirror', que teve acesso "a dezenas de mensagens", o homem prometeu mandar pessoas atrás de Bailly e garantiu que pretende acusá-lo de fraude."Ainda não parou de lhe enviar ameaças, mensagens e outros tipos de chantagem. Insinua que o Eric [Bailly] lhe deve dinheiro porque foi uma das pessoas que mediou a transferência para o Besiktas. Por essa razão, acha que o Eric lhe deve dinheiro", explicou Severin Bohui, o empresário de Bailly, ao diário britânico.Refira-se que Bailly trocou o Manchester United pelo Besiktas a custo zero em setembro deste ano. Esta segunda-feira, o emblema turco anunciou que o central - além de outros quatro jogadores - foi afastado da equipa devido às "más exibições" e à "incompatibilidade" com a equipa