Antiga estrela da MLS sobre Cristiano Ronaldo: «Tem estado a fumar demasiada shisha»

Antigo jogador de Chivas USA, Philadelphia Union e Miami FC, Michael Lahoud desvalorizou as declarações de Cristiano Ronaldo ao comparar a Arábia Saudita aos Estados Unidos , considerando mesmo que aquilo que o português disse não passa de uma "declaração ridícula"."O Ronaldo tem estado a fumar demasiada shisha. É uma declaração ridícula ao dizer que a Liga saudita será melhor do que essas outras ligas... Isto surge depois da apresentação do Leo Messi. Nunca ouvimos nada disto até agora. E de repente, depois do Messi fala sobre trazer o mundo do futebol para a América do Norte a propósito do Mundial'2026, o Ronaldo diz isto. Dizer que tem 38 anos e meio, que a porta da Europa fechou-se, isto tem tudo a ver com o Messi e a sua relevância. E aquilo que disse sobre a Serie A, depois de ter saído da Juventus, deixou a equipa em cacos", atirou o ex-médio internacional pela Serra Leoa, à CBS Sports.