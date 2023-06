Apple e Adidas dão 'empurrãozinho' ao Inter Miami e preparam regalias para Messi na MLS

A BBC avança, esta quarta-feira, que Messi já decidiu o seu futuro e vai mesmo assinar pelo Inter Miami, num acordo que seria histórico para a MLS, a Liga norte-americana de futebol. Ora, segundo explica o 'The Athletic', não falta motivação à equipa de David Beckham, que até deverá contar com a ajuda de grandes marcas a nível mundial para tentar convencer o argentino a mudar-se.Segundo a mesma fonte, Apple e Adidas estão dispostas a dar algumas 'regalias' a La Pulga de modo a facilitar o negócio. A Apple planeia oferecer ao astro uma percentagem das receitas adquiridas através do MLS Season Pass, o serviço de streaming do campeonato que dá acesso aos jogos e a outros conteúdos.Já a Adidas, que de resto tem parceria com Messi, pode proporcionar uma espécie de acordo de partilha de lucros, com a empresa a dar ao argentino parte dos lucros que tiver nos Estados Unidos a partir do momento em que o craque chegar à MLS.A mesma publicação refere ainda que Messi poderá ter a oportunidade de entrar como investidor numa qualquer equipa desse campeonato.Refira-se que o PSG anunciou, no sábado, a saída de Messi , que passou duas temporadas ao serviço dos parisienses e participou em 75 jogos, onde apontou 32 golos e contribuiu com 35 assistências.