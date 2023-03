Argentina fecha festividades do título mundial com goleada a Curaçau

A Argentina concluiu na terça-feira uma semana de festividades pela conquista do título mundial com uma goleada por 7-0 ao 'modesto' Curaçau, com um hat-trick do 'centenário' Lionel Messi, num particular realizado em Santiago del Estero.

O capitão foi a grande figura do encontro, sendo que o primeiro golo, apontado logo aos 20 minutos, foi o seu 100.º pela seleção 'albiceleste', acrescentando, depois, mais dois, aos 33' e 37', e ainda uma assistência, para Enzo Fernández, aos 35'.

Nicolás González, aos 23 minutos, Ángel Di María, aos 78, de penálti, e Gonzalo Montiel, aos 87', marcaram os outros golos do onze de Lionel Scaloni, que voltou a apostar no benfiquista Otamendi para o onze (saiu aos 50).

A formação argentina dominou o encontro do início ao fim e poderia ter marcado logo aos três minutos, num falhanço inacreditável de Lautaro Martínez, que conseguiu não marcar a um metro da baliza, sem ninguém pela frente, isolado por Messi.

Messi, aos 11 e 12 minutos, e Lautaro, aos 14, ainda desperdiçaram novas ocasiões, mas, aos 20, o 'capitão' inaugurou mesmo o marcador, de pé direito, depois de uma assistência de Lo Celso. Um golo histórico, o seu 100.º pela Argentina.

Apenas três minutos volvidos, os anfitriões voltaram a marcar, por Nicolas González, na sequência de um canto, ao chegar mais alto de cabeça do que o guarda-redes Eloy Room com as mãos.

Aos 29 minutos, Lautaro, que o Benfica vai defrontar nos 'quartos' da Champions, voltou a falhar, ao contrário de Messi, que 'bisou' aos 33, agora de pé esquerdo, depois de uma assistência de Nicolás González.

Em 'catadupa', vieram mais dois golos: aos 35 minutos, Messi cedeu a bola ao ex-benfiquista Enzo Fernández, que marcou de fora da área, e, aos 37, o '10' aproveitou novo passe de Lo Celso para chegar ao hat-trick, com um remate rasteiro e colocado.

Na segunda parte, a Argentina baixou claramente o ritmo, mas, ainda assim, foi falhando oportunidades, com o sexto a chegar apenas aos 78 minutos: entrado aos 67, Di María conquistou um penálti e marcou-o, com a 'bênção' de Messi.

Até final, os 'albicelestes' foram colecionando ocasiões para chegar ao sétimo, que apareceu aos 87 minutos, apontado por Gonzalo Montiel, o 'herói' da final do Qatar2022, ao marcar o penálti que deu o terceiro título à Argentina, frente à França.

A seleção de Curaçau, que contou com o boavisteiro Kenji Gorré no 'onze', sendo substituído aos 58 minutos, foi praticamente inofensiva em termos atacantes, com Emiliano Martínez a ter muito pouco trabalho, tal como Franco Armani, que entrou aos 80.

Finalizado o encontro, a festa prosseguiu, com Messi a ser agraciado pelos 100 golos e a equipa a dar a volta de honra ao estádio com a taça, e a celebrar ao som da famosa música 'Muchachos', que acompanhou a seleção durante todo o Mundial.