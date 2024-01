Argentinos revelam detalhes de noite polémica de Lavezzi e falam em "problema sério com drogas"

Três semanas depois de ter sido internado com um corte no abdómen e uma fratura na omoplata por, alegadamente, se ter envolvido numa enorme discussão familiar, Ezequiel Lavezzi continua aos cuidados dos médicos com um problema que, afinal, parece ser mais sério do que aquilo que se esperava e que, segundo a imprensa argentina, está relacionado com drogas.A jornalista Estefi Berardi revela mais informações do dia em que o antigo extremo, agora com 38 anos, se magoou, garantindo que Lavezzi "tem um problema muito sério com as drogas". "[Durante a festa] Começou a ficar muito nervoso, muito nervoso mesmo. Começou a ouvir vozes e a acreditar que o vinham buscar ou que estava a ser perseguido, assustou-se muito", revelou.E acrescentou, frisando que o ex-jogador chegou a um ponto em que se tentou magoar a si mesmo: "Assustou-se tanto que agarrou numa tesoura e começou a tentar magoar-se. Foi aí que o irmão o tentou acalmar. Não lutaram. O irmão tentou controlar a situação, mas o Lavezzi não é pequeno, é largo e forte. E assim aconteceu uma situação que acabou por magoá-lo na omoplata", concluiu.Recorde-se que Lavezzi colocou um ponto final na carreira em 2020, quando representava o Hebei FC, da China. Durante o seu percurso, destacou-se ao serviço do Nápoles e do PSG.