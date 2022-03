As escutas que podem tramar jogador do Spartak Moscovo: «Ele teve sorte de eu não andar com uma arma»

Detido em dezembro de 2020 por suspeitas de ter esfaqueado o primo , Quincy Promes, ex-jogador do Ajax, está, segundo a rádio holandesa 'NOS', a ser novamente investigado na sequência de várias escutas que o poderão incriminar.Apesar do avançado, atualmente ao serviço do Spartak Moscovo, negar as acusações, as provas deverão ser suficientes para cumprir a pena máxima por agressão física: quatro anos. "Porque é que te meteste à frente dele? Salvaste-lhe a vida. Compreendes que eu o mataria, certo?", terá dito o holandês ao pai.O 'Olé' avança que Promes terá atacado o primo na sequência de este ter roubado dinheiro à família, e a chamada do holandês para a tia, citada pela 'Goal', parece indicar isso mesmo: "Ninguém nos vai roubar nada. Não consegui aguentar, desculpa tia. Perdoa-me. Amo-te demasiado".E ainda em conversa com o pai, prosseguiu: "Sou leal à minha tia. Quem a roubar, vai morrer. Ponto final. Vou matar seja quem for que roubar algo dela ou da minha mãe. Há pessoas na família pelas quais eu mataria. Não quero saber. Se alguém nos faltar ao respeito, vão ver como eu sou. Não o lado do jogador, o outro. Ele teve sorte de eu não andar com uma arma de fogo, a coisa ficaria ainda mais feia".Numa outra escuta à parte, ouve-se ainda o jogador a 'culpar' o álcool. "Pode dizer-se que foi por causa do álcool, porque se eu estava assim tão bêbado, foi pelo que bebi logo no início da festa".O advogado do extremo referiu que Promes acabou por "confessar tudo sem saber", e garantiu que o caso está a ser tratado e investigado.