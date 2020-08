As sete razões que que podem levar Messi a escolher o Paris Saint-Germain

Lionel Messi é por estes dias o centro das atenções do futebol mundial depois de ter comunicado ao Barcelona a intenção de deixar clube. A expectativa para se saber qual será o próximo passo na carreira de La Pulga é enorme e na Argentina, o diário 'Olé' aponta o Paris Saint-Germain como um dos destino prováveis e enumera sete razões que podem levar o avançado de 33 anos a mudar-se para a capital francesa.





Uma delas prende-se com questões de "equilíbrio pessoal", já que em Paris o argentino voltaria a encontrar os amigos Neymar e Di María. A segunda diz respeito a "motivos monetários", uma vez que os parisienses têm disponibilidade financeira para pagar a saída do Barcelona e ainda suportar o ordenado milionário de Messi. Outro aspeto indicado pelo diário argentino está relacionado com o facto de a liga francesa ser menos desgastante fisicamente do que a espanhola.A quarta razão passaria pela conquista de títulos, uma vez que o Paris SG tem dominado o futebol francês e é, naturalmente, o maior candidato a repetir as conquistas da liga e da taça. Este aspeto dos títulos conduz à quinta razão que Messi terá para rumar ao Paris SG: a Liga dos Campeões. A goleada histórica (8-2) sofrida pelo Barça ante o Bayern Munique impediu La Pulga de vencer a 'orelhuda' pela 5.ª vez na carreira e o argentino quer voltar a discutir o principal troféu de clubes da UEFA já em 2020/21.O 6.º ponto do 'Olé' está relacionado com a "qualidade de vida" que Messi e a sua família poderão encontrar numa cidade como Paris e, por último, o diário argentino destaca o "sonho catari" do proprietário do PSG, Nasser Al-Khelaifi, em tornar o clube campeão da Europa.