Athletico Paranaense conquista Taça Sul-Americana pela segunda vez

O Athletico Paranaense conquistou este sábado a Taça Sul-Americana ao derrotar, numa final 100% brasileira, o RB Bragantino por 1-0. O 'Furacão' sucede aos argentinos do Defensa y Justicia e alcança o troféu pela segunda vez na história, depois da conquista em 2018.Nikão, aos 29 minutos, fez o golo decisivo no Estádio Centenário, em Montevideu, no Uruguai, palco que no próximo sábado (dia 27) irá também receber a final da Taça Libertadores, entre o Palmeiras de Abel Ferreira e o Flamengo.Recorde-se que António Oliveira, filho de Toni, treinou o Athletico Paranaense durante grande parte da caminhada até esta final. De resto, quando anunciou a saída , em setembro, o técnico português deixou o clube nas 'meias'.