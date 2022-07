Bale apresentado no Los Angeles FC: «Não vim para ficar só seis meses»

Gareth Bale, recentemente oficializado como reforço do Los Angeles FC da MLS , foi esta segunda-feira apresentado no clube, e garantiu que não vê esta mudança como uma oportunidade para se retirar do futebol."Acredito que [a MLS] é muito melhor do que as pessoas na Europa pensam. Vejo a MLS há muito tempo. O nível subiu e a qualidade das equipas e dos jogadores tem vindo a melhorar. Não acho que alguém veja este campeonato como uma liga para deixar o futebol. O Los Angeles FC tem feito um trabalho magnífico em muito pouco tempo", começou por dizer.E prosseguiu: "Tenho 32 anos, não vim para cá ficar seis ou doze meses. Ainda me restam muitos anos pela frente. Venho para estar cá o máximo de tempo possível. Venho para deixar a minha marca nesta equipa".Recorde-se que o galês, que vai vestir a camisola '11' no Los Angeles FC, deixa o Real Madrid a custo zero, depois de nas duas últimas temporadas ter estado afastado das escolhas principais.