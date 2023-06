Bale: «Se ganhássemos por 5-0 e Ronaldo não marcasse, entrava no balneário e atirava as chuteiras»

Gareth Bale, que em janeiro anunciou o adeus aos relvados , partilhou balneário com Cristiano Ronaldo no Real Madrid entre 2013 e 2018 e, em declarações à margem de um torneio de golfe que disputou recentemente, lembrou alguns pormenores sobre a mentalidade vencedora do internacional português."Era boa pessoa, mas tinha os seus momentos. Por exemplo, se ganhássemos por 5-0 e ele não marcasse, entrava no balneário e atirava as chuteiras como se estivesse zangado. Mas era boa pessoa, não tinha nada de errado. Nunca houve problemas entre nós. Muitas pessoas podem ficar um pouco assustadas [ao início] pela maneira de ser dele, mas não há razões para isso", referiu o antigo internacional galês, de 33 anos.Desafiado a escolher entre os anos que passou no Tottenham ou as temporadas que viveu no Real Madrid, Bale... não hesitou: "Gostei mais do Tottenham porque éramos mais uma família e todos eram ingleses. Mas gostei mais do Real Madrid no que diz respeito ao futebol", concluiu.Recorde-se que, ao serviço dos merengues, Bale conquistou mais de uma dezena de títulos, entre os quais cinco Ligas dos Campeões, quatro Mundiais de clubes e três campeonatos espanhóis.