Barcelona não é o único clube com vontade de ver Messi regressar: «Vamos atrás do sonho...»

Rafa Yuste, vice-presidente do Barcelona, contou esta sexta-feira que os catalães estão a trabalhar para tornar possível o regresso de Messi à Catalunha, mas não são o único ex-clube do avançado argentino com esse desejo.Pablo Allegri, vice-presidente do Newell's Old Boys, revelou que o clube onde o jogador - que termina contrato com o PSG no final de junho e ainda não renovou - deu as primeiras pisadas no mundo do futebol quer voltar a contar com o craque argentino no plantel, para o homenagear e ajudá-lo a vencer um troféu que lhe falta."Vamos atrás do sonho Messi, as pessoas precisam de lhe prestar homenagem aqui", começou por referir o dirigente num programa da rádio La Red Rosario."Alejandro Domínguez disse que faltava ao Lionel ganhar a Libertadores. Depois disso, procurei o presidente da Conmebol e disse-me que temos de trabalhar juntos pelo sonho de Messi jogar na Taça. Vamos colocar tudo o que tivermos para colocar", acrescentou, citado pelo jornal argentino 'Olé', reforçando depois a ideia."Pelo desejo que temos, é uma vontade a 100% de que Messi venha para o Newell's. É o sonho de todos. Para além disso, muitos adeptos argentinos querem tê-lo aqui e também os adeptos da América. O Newell's seria a equipa mais vista do continente. O tempo dirá se ele vem ou não. Estamos à sua espera quando ele quiser", frisou.