Bas Dost anuncia pausa na carreira após susto: «Tive a sorte de ser ressuscitado em campo»

Depois do susto no AZ Alkmaar-NEC Nijmegen, no fim-de-semana, em que caiu inanimado no centro do relvado , Bas Dost anunciou esta quinta-feira que vai fazer uma pausa na carreira."Fiz muitos exames nos últimos dias e mostraram que tenho um músculo cardíaco inflamado [miocardite]. Pode haver vários motivos pelos quais um músculo cardíaco fica inflamado e as consequências podem ser bastante graves, mas tive a sorte de ter sido ressuscitado com sucesso em campo", pode ler-se numa carta aberta do jogador, de 34 anos, publicada no site do NEC Nijmegen.E prosseguiu: "Os testes vão prosseguir nos próximos dias. Depois, irei para casa e vou precisar de descansar para recuperar totalmente. Só a partir daí terei mais visão sobre o meu futuro e poderei partilhar mais sobre ele. Por enquanto, vou fazer uma pausa no futebol e passar os próximos tempos com minha família. Espero que todos respeitem isso".O holandês, que representou o Sporting entre 2016 e 2019, não escondeu que irá "ter saudades do jogo". "Primeiro do que tudo dos meus companheiros de equipa, mas também dos adeptos, dos treinos, da atmosfera nos estádios de futebol. Gosto mesmo muito disso. No entanto, agora é tempo de olhar para mim e descansar. Não estou a contar com nada agora, apenas com a minha recuperação no seio da minha família".