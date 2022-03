Beckham quer reforçar Inter Miami e vai às compras ao... Barcelona

David Beckham continua a desenhar o seu projeto de sonho para o Inter Miami, e segundo avança a 'Marca' este sábado, tem mais dois nomes debaixo de olho para juntar a uma 'lista de compras' baseada... na Catalunha.O antigo médio inglês, que de acordo com o 'The Sun' já tinha definido Messi e Suárez , antigos jogadores do Barcelona, como alvos prioritários, acrescenta agora outros dois craques dos catalães: Busquets e Jordi Alba.O médio termina contrato com a formação blaugrana em 2023. Já Jordi Alba, tem acordo com o Barcelona até 2024.A 'Marca' garante ainda que apesar de Beckham querer reforçar a equipa, não o deverá fazer antes da temporada 2023/24, "uma vez que todos os jogadores em questão querem disputar o Mundial do Qatar e continuar a jogar na Europa".