Benjamin Mendy "ficou deprimido" ao perceber que não ia ser transferido... para cela VIP

Benjamin Mendy, jogador do Manchester City que está em prisão preventiva depois de ter sido acusado de quatro crimes de violação e um de agressão sexual teve, segundo o 'The Sun', um episódio caricato na prisão. O internacional francês acreditava que ia ser transferido para as celas VIP, destinadas a celebridades e estrelas do desporto, quando na verdade... não era bem assim.





A mesma fonte avança que o lateral "ficou deprimido" ao perceber que as celas VIP (do inglês 'very important person', ou pessoa muito importante) eram, na verdade, celas VP, que têm um significado totalmente diferente: estas últimas são destinadas a 'vulnerable prisoners' ou, em português, prisioneiros vulneráveis, culpados por abusos sexuais. Estas alas são destinadas a manter estes prisioneiros longe do resto da população de presos.Fonte oficial da prisão explicou. "Quando Mendy chegou, o staff explicou-lhe que ia ficar na ala VP para a sua própria segurança. Mas talvez por ser francês e o seu inglês não ser bom, ele percebeu mal o que eles tinham dito, e achou que ia ser levado para celas VIP para as celebridades".Recorde-se que o juíz recusou o pedido de fiança apresentado no caso de Mendy, e que o francês será novamente presente a tribunal no próximo dia 10.