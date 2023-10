Biógrafo de Messi: «Que mal explicadas estão as férias que ele vai ter...»

Qué mal se están explicando las vacaciones que va a tener Leo Messi



Guillem Balague, jornalista e autor da biografia de Lionel Messi - obra que ficará disponível em breve -, descartou, nas redes sociais, a ida do astro argentino para a Arábia Saudita por empréstimo, garantindo que este vai ficar de férias durante cerca de um mês no final do ano antes de começar a pré-temporada no Inter Miami."Que mal explicadas estão as férias que Messi vai ter... Será mais ou menos um mês, tal como as dos outros futebolistas, portanto podem esquecer a Arábia [Saudita] e tudo o resto. O último jogo com o Inter Miami será a 22 de outubro [frente ao Charlotte FC]. Até 21 de novembro, terá jogos oficiais pela Argentina, o último contra o Brasil no Maracanã. Coisa pouca... Depois de mais ou menos um mês de descanso (e não descartem particulares durante esse período), começa a pré-temporada", pode ler-se no X de Balague.Recorde-se que Messi tem sido, nos últimos dias, associado a um empréstimo a um clube da Arábia Saudita depois do Inter Miami ter falhado o acesso ao playoff da MLS