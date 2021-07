Boca Juniors é eliminado na Libertadores e termina na esquadra de Belo Horizonte

A comitiva do Boca Juniors terminou a noite desta terça-feira na esquadra da polícia, após incidentes no fim do jogo com o Atlético Mineiro, em que os argentinos foram eliminados na Taça Libertadores, em Belo Horizonte.

Depois de um empate sem golos, resultado idêntico ao da primeira mão, o Boca Juniors foi eliminado no desempate por penáltis (3-1), e, já no caminho para os balneários, num jogo em que se queixaram de um golo mal invalidado, entraram em confrontos e provocaram estragos no túnel de acesso.

Os incidentes levaram à intervenção da polícia militar brasileira, que chegou a recorrer a gás lacrimogéneo, e identificou, através das câmaras de vigilância, oito pessoas da delegação argentina, entre jogadores, treinadores e dirigentes, envolvidas em agressões físicas.

A informação foi avançada pela polícia brasileira, adiantado que os infratores identificados foram chamados para depoimento na esquadra, mas que toda a delegação do clube argentino decidiu comparecer.