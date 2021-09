Bruma eleito melhor jogador do mês de agosto na Liga Holandesa

Bruma foi eleito o melhor jogador do mês de agosto da Liga Holandesa. O jogador do PSV partilhou algumas imagens na sua página de Instagram onde posou para a fotografia, lado a lado com o prémio.





O extremo português ajudou o emblema holandês a alcançar, no período referido, três triunfos em três jogos: na vitória sobre o Heracles Almelo (2-0) contribuiu com um golo, assim como no triunfo contra o Groningen (5-2), onde apesar de só ter entrado aos 83', teve tempo para entrar na lista dos marcadores . Na outra partida a registar, frente ao Cambuur (4-1), fez uma assistência.