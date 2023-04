'Bruxo' do caso Pogba nega acusações e defende médio: «Paul disse-me que Mbappé ajudava muito...»

O 'L'Équipe' revela, esta terça-feira, novos pormenores do 'caso Pogba', referente a agosto do ano passado, quando o jogador foi acusado de contratar um bruxo para lançar um feitiço contra Mbappé . O jornal francês teve acesso a novas declarações do médio e do próprio bruxo que este terá contactado e que, de resto, nega todas essas acusações."A única vez que falei sobre Mbappé com o Paul [Pogba] foi depois do jogo contra a Argentina no Mundial'2018 [que a França venceu]. Disse ao Paul que o miúdo [Mbappé] era genial, e o Paul respondeu-me que ele era tão bom que dava graças a Deus por tê-lo na equipa, que era um jogador que estava a ajudar muito. Todas essas histórias são uma estupidez", referiu Burmane, citado pelo 'L'Équipe', acerca da alegada bruxaria.O jornal gaulês, de resto, divulgou também outras declarações de Pogba, onde o jogador confessa estar muito afetado por toda a situação que viveu. "Foi algo que guardei para mim durante muito tempo. Foi um assunto que teve muito impacto no meu corpo, sobretudo nas minhas lesões. Falei disso com o selecionador francês", pode ler-se na publicação.O caso, refira-se, acabou por perder 'gás' nos últimos meses.