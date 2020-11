Caniggia "arrasado" com a morte de Maradona: «Era a minha alma gémea»

Claudio Caniggia reagiu com tristeza à morte de Diego Armando Maradona, com quem partilhou balneário no Boca Juniors e na seleção argentina e protagonizou um dos mais célebres beijos da história do futebol mundial.





"Estou arrasado com a notícia, ele era a minha alma gémea ... Espero que entendam, não tenho palavras neste momento. Só quero dizer à sua família que os acompanho nesta dor", escreveu o antigo avançado do Benfica, no Twitter.