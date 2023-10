Caos na Holanda: internacional português detido após o AZ Alkmaar-Légia Varsóvia

Bardzo niepokojace doniesienia z Alkmaar. Polecilem @MSZ_RP pilne dzialania dyplomatyczne w celu weryfikacji wydarzen z nocy.

Polscy zawodnicy i kibice musza byc traktowani zgodnie z prawem. Nie ma zgody na jego lamanie. — Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) October 6, 2023

A noite desta quinta-feira na Holanda ficou marcada por eventos lamentáveis após o apito final do AZ Alkmaar-Légia Varsóvia (1-0), válido pela fase de grupos da Conference League. À saída do estádio, e segundo explica o diário polaco 'Sport Super Express', houve um desentendimento entre as autoridades e alguns funcionários da equipa visitante, que resultou na detenção de vários elementos, entre os quais o médio Josué , capitão e ex-FC Porto e Sp. Braga, e o defesa Radovan Pankov, que acabaram algemados e transportados para a esquadra.De acordo com a mesma fonte, o Légia Varsóvia não foi informado da localização dos jogadores e, horas mais tarde, acabou mesmo por viajar de volta para a Polónia sem os mesmos, que passaram a noite nas instalações da polícia holandesa e vão ser ouvidos esta manhã. O caso, de resto, já mereceu a reação da federação polaca e do primeiro-ministro daquele país, Mateusz Morawiecki."[Recebi] Relatórios bastante perturbadores daquilo que está a acontecer em Alkmaar. Ordenei ações diplomáticas para se verificar aquilo que aconteceu durante a noite. Os jogadores polacos, tal como os adeptos, têm de ser tratados de acordo com as leis. Estas não se podem quebrar", pode ler-se no post de Morawiecki na rede social X.O Légia Varsóvia alega ainda que a polícia holandesa agrediu Dariuz Mioduski, o presidente do clube, à saída do estádio. Os eventos, que aconteceram depois de um jogo muito conturbado - e que registou várias ocorrências até antes do apito inicial -, estão a ser investigados.