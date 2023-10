O momento em que Josué é levado pela polícia depois do AZ Alkmaar-Légia Varsóvia

A carregar o vídeo ...

Noite conturbada na Holanda esta quinta-feira: segundo conta o diário polaco 'Sport Super Express', o jogo da Conference League entre AZ Alkmaar e Légia Varsóvia (1-0) terminou da pior maneira, com um desentendimento entre as autoridades e alguns funcionários da equipa visitante já no exterior do estádio. A confusão resultou na detenção de vários elementos , entre os quais o médio Josué, ex-FC Porto e Sp. Braga. Veja as imagens. (: Twitter)