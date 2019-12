Carlos Tévez: «Aprendi a ser profissional com Cristiano Ronaldo»

Carlos Tévez elogiou Cristiano Ronaldo numa entrevista que concedeu à ESPN Argentina. O avançado do Boca Juniors, de 35 anos, coincidiu com o português no Manchester United e recorda o profissionalismo do agora jogador da Juventus."Aprendi a ser profissional com ele. O treino era às 9, eu chegava às 7h30 ao clube e ele já estava no ginásio. No outro dia chegava às 7 e ele também já lá estava. Chegava sempre antes de mim", recordou o jogador argentino, que depois do Manchester United ainda vestiu as camisolas do Manchester City, da Juventus e do Shanghai Shenhua, antes de chegar pela terceira vez na carreira ao Boca Juniors.Tévez falou também de outros ex-companheiros. "O Messi tem algo natural, ele não precisa de ir para o ginásio treinar. O Cristiano sim, aprendeu, esforçou-se muito para ser quem é. O Messi surpreende até os próprios companheiros.""O Pirlo é o senhor futebol, tem uma presença única, sem falar muito... Já o Pogba era um louco que jogava sem querer saber se ganhava ou perdia. Desfrutava", acrescentou o argentino.Mas recordou outros: "Identificava-me muito com o Rooney. Saiu de uma zona pobre de Liverpool e disputava cada lance como se fosse o último. Já o Scholes foi um dos melhores jogadores que vi."