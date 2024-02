Carrossel de treinadores: Tuchel oferece-se ao Barcelona e Mourinho pode estar mais perto do Bayern

O 'Mundo Deportivo' avança esta quarta-feira que Thomas Tuchel, treinador do Bayern Munique, ofereceu-se ao Barcelona, que no final da temporada vai ficar sem técnico aquando da saída de Xavi . Segundo a mesma fonte, o alemão sabe que Laporta é um "admirador da escola de treinadores" daquele país e aproveitou para tentar a sua sorte, num cenário que deixaria José Mourinho... ainda mais à espreita.Isto porque, recorde-se, o 'Bild' revelou no fim de semana que o técnico português, que foi demitido pela Roma em janeiro , vê com bons olhos a possibilidade de rumar ao Bayern Munique e que, inclusive, já está a aprender alemão. No currículo, de resto, falta a Mourinho um cargo ocupado numa equipa germânica, uma vez que já comandou formações inglesas (Chelsea, Manchester United e Tottenham), italianas (Inter e Roma) e espanholas (Real Madrid).Recorde-se que o Bayern Munique ocupa, à 21.ª jornada da Bundesliga, o 2.º lugar com 50 pontos, menos cinco do que o líder Bayer Leverkusen. Na Liga dos Campeões, os bávaros disputam esta quarta-feira a 1.ª mão dos oitavos-de-final diante da Lazio (20h00).