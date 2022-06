Casa de Ronaldo em Ibiza assaltada: 'rombo' chega aos três milhões de euros

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A casa de Ronaldo Nazário em Cala Jondal, Espanha, foi este domingo assaltada, avança o 'Diario de Ibiza'.Segundo a mesma fonte, os assaltantes entraram na residência - que na altura não tinha ninguém - onde estavam hospedados Marco Verrati, médio do PSG, e a sua mulher, Jessica Aïdi, e conseguiram levar alguns pertences, cujo valor ronda os três milhões de euros.Recorde-se que este é mais um dos assaltos que se tem registado nos últimos tempos a altas figuras do futebol em Espanha. Mais recentemente, Dani Olmo, médio do Leipzig, foi assaltado na rua enquanto passava férias em Valência.