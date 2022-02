Caso Overmars: holandeses avançam que antigo jogador enviava imagens dos genitais a funcionárias

Mais um desenvolvimento no caso Overmars e que pode colocar o antigo diretor desportivo do Ajax numa situação (ainda mais complicada. É que segundo denuncia o jornal holandês 'Het Parool', o ex-jogador, que renunciou ao seu cargo depois de ser acusado de assédio sexual , acompanhava as mensagens que enviava a funcionárias do clube com "fotografias dos seus genitais". Esta informação foi divulgada pouco tempo depois da federação desse mesmo país ter pedido às vítimas para "não terem medo de denunciar" "Estamos cientes de que as relações de poder, infelizmente, também podem desempenhar um papel no local de trabalho no Mundo do desporto. Gostaríamos de pedir a todas as vítimas de comportamento ofensivo que denunciem o caso. Sabemos o quão difícil é. Pode ser feito anonimamente", lê-se em comunicado.A 'Marca' revela que Overmars pode enfrentar acusações criminais, e que este caso pode acabar mesmo por ter outras consequências dentro do Ajax: Erik ten Hag, treinador da formação holandesa, pode abandonar o clube devido à grande amizade que mantém com o antigo diretor desportivo.De resto, o 'De Telegraaf' levanta algumas suspeitas quanto ao envolvimento de van der Sar, diretor executivo do clube e também grande amigo de Overmars, no caso.