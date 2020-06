Celtic segura jovem promessa que estava na mira do Benfica

O Celtic assegurou esta quarta-feira a permanência de uma das suas maiores promessas, conseguindo convencer Daniel Kelly e a sua família a recusarem propostas de alguns dos mais importantes clubes ingleses, assim como do Benfica. Segundo o 'Daily Record', o jovem de 14 anos era seguido por Liverpool, Manchester United, Arsenal, Chelsea, Tottenham e Leicester, mas na hora de definir o seu futuro acabou por se comprometer com os escoceses com um acordo pré-profissional válido até 2024.





"Estou absolutamente encantado pela assinatura do contrato pré-profissional com o Celtic, que o manterá no clube até 2024. Estamos todos muito contentes. Há muito trabalho pela frente e o Daniel sabe disso!", declarou Craig Kelly, o pai do jovem médio, que em maio já tinha sido falado como estando na mira do Benfica