César Luis Menotti: «Não tenho cabeça, estou destruído»

César Luis Menotti, antigo selecionador da Argentina e campeão do Mundo em 1978, reagiu com "enorme dor" à morte de Diego Maradona. "É imposível de explicar. Sinto uma enorme dor e não há nada que posa dizer. Não tenho cabeça, estou destruído", afirmou o antigo técnico ao programa 'Superf Fútbol', da Tyc Sports.





"Estive com ele em todos os locais, nas coisas piores que passou. Desde que começou aos 15, 16 anos, até que estivemos em Barcelona. Lá convivemos muitos anos juntos. Depois ele foi para Nápoles e eu voltei a Buenos Aires", lembra o antigo técnico, que orientou Maradona na seleção albiceleste e também no clube catalão entre 1982 e 1984."Conheço a família dele, o pai, a mãe. Estive em casa dele. A verdade é que não posso acreditar. Pensei que estavam a exagerar com a notícia, que era algo que não estava confirmado mas inacreditavelmente aconteceu. Nunca tinha passado por isto", concluiu Menotti.