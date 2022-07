Cicinho aponta o dedo a Dani Alves: «Não deixa saudades por onde passa»

Cicinho, antigo defesa brasileiro, deixou, no programa 'Arena SBT', muitas críticas às mais recentes declarações de Dani Alves, em que o lateral canarinho considerou que o Barcelona "não se importa com as pessoas que fizeram história" no clube."[Dani Alves] Não deixa saudades por onde passa. A prova disso é a declaração que deu acerca do Barcelona, [a dizer] que não respeita a história dos ídolos. No São Paulo não deixou uma boa imagem, e por isso não gostaria de o ter na minha equipa. Saiu de novo pela porta dos fundos", referiu Cicinho, antes de lembrar as equipas por onde Dani Alves passou."No São Paulo não deixou saudades, na Juventus não deixou saudades, no PSG não deixou saudades. É um jogador vitorioso, mas no São Paulo não deixou saudades. Todas as equipas, com algumas exceções, atrasam salários. Se ele não se tivesse colocado acima da instituição, ainda estaria no São Paulo", rematou.Recorde-se que Dani Alves, atualmente sem clube, representou o Barcelona na segunda metade da temporada 2021/22, depois de ter jogado com as cores blaugrana entre 2008 e 2016.