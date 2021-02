«Colocavam os comprimidos esmagados na cerveja para que Maradona não se f... de noite»

Mais meses passam da sua morte e mais histórias vêm à praça pública sobre Diego Maradona. Desta feita, chega da Argentina o testemunho de Griselda Morel, psicóloga do filho mais novo de El Pibe, Dieguito Fernando.





"Monona [a cozinheira de Maradona] contou-nos que um dos cuidadores, não nos disse qual, esmagava os comprimidos para pôr na cerveja para que não se f... de noite. Como Diego não dormia, fazia isso com os comprimidos a mando de Diego. Tudo era a mando dele. Se Diego se levantava às 9 da manhã e pedia cerveja, davam-lhe", disse Morel em Tribunal.E prosseguiu: "Diego não queria receber ninguém. Vi-o, mas nem se lhe via a cara de tão inchado que estava".Griselda Morel revelou ainda a conversa que teve com um massagista de Maradona que lhe disse: "Não caminha e pode fazer um edema cardiopulmonar e morrer a cagar ".Recorde-se que Diego Maradona morreu a 25 de novembro de 2020.