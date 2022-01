«Como alguém que esteve a ser reanimado durante 78 minutos, custa-me imaginar Eriksen de volta»

O regresso de Christian Eriksen aos relvados parece estar cada vez mais próximo, mas apesar do 'The Sun' garantir que o Brentford está na linha da frente para garantir a contratação do médio, a ideia não agrada a todos. Fabrice Muamba, antigo jogador do Bolton que em 2012 também sofreu uma paragem cardíaca, mostrou-se feliz pelo dinamarquês, mas confessou alguma "preocupação e nervosismo"."Como alguém que sofreu uma paragem cardíaca em pleno campo, e como alguém cujo coração foi reanimado durante 78 minutos , custa-me imaginar que poderia voltar a ver Eriksen a jogar. Deixaria-me muito preocupado", começou por confessar num artigo escrito no 'The Times', explicando a diferença entre os casos de ambos."Se a equipa médica dele lhe disse que está apto para voltar, então boa sorte para ele. Estou confiante que está nas mãos de especialistas, mas para mim é difícil. A ajuda que ele recebeu foi muito rápida e eficiente, tanto que já estava consciente quando saiu do estádio. Provavelmente é uma das razões pelas quais está apto para retomar a carreira. Para mim, isso nunca foi uma opção".Recorde-se que Eriksen, que já confessou querer jogar o Mundial'2022 , está impossibilitado de voltar a jogar pela sua última equipa, o Inter, devido ao facto de a Serie A não autorizar que os jogadores atuem com desfibrilhadores.