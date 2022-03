Conheça a vida luxuosa dos sete filhos de Roman Abramovich

O governo britânico 'congelou' recentemente os bens de Roman Abramovich, presidente do Chelsea, na sequência das suas alegadas ligações ao regime russo de Vladimir Putin. E enquanto o líder dos blues faz os últimos esforços para vender o clube, o 'The Sun' investigou o que andam a fazer... os seus sete filhos., a filha mais velha, é formada em filosofia. Aos 30 anos, vive em Nova Iorque. Ficou noiva de Nikolai Lazarev aos 18, idade em que fez uma festa onde os gastos ultrapassaram... os seis dígitos. O seu pai acabou por não aprovar o casamento e o casal decidiu separar-se. Quando era mais nova, chegou a ir para a escola de helicóptero ou de limusina.é o segundo filho do magnata russo e, segundo o 'The Sun', o principal herdeiro da fortuna. Aos 28 anos, é o fundador e dono da 'ARA Capital', empresa que gere ações nas indústrias do gás e óleo, incluindo na Gazprom. Já tentou comprar o CSKA Moscovo, mas falhou. Também chegou a admitir estar interessado em adquirir o Copenhaga., 27 anos, é formada em gestão e marketing e tem por hábito mostrar a vida luxuosa que leva nas redes sociais. A sua festa de aniversário dos 18 anos foi celebrada num bar localizado em Stamford Bridge. É conhecida por participar em festas com outras celebridades, como a família Beckham. Tem três cavalos - Dora, Billy e Zanzibar -, e já representou a Rússia em competições de equitação., 21, também ficou conhecida pelas boas prestações em competições de equitação, junto a um cavalo chamado Pringle, que segundo o diário britânico custou cerca de 60 mil euros. Segundo relatos, quer emigrar para a Austrália para estudar zoologia., 19 anos, é o segundo filho (homem) mais velho do magnata russo, e o último resultante do seu casamento com Irina Malandina. O 'The Sun' diz que os seus estudos foram interrompidos pela pandemia da Covid-19., 12, e, 8, nasceram ambos em Manhattan, da relação que o russo manteve até 2017 com, segundo a mesma fonte, Dasha Zukhova.