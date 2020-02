Coronavírus: As restrições mais severas dos clubes para evitar o contágio

A epidemia coronavírus está a tomar proporções gigantescas e o mundo do futebol, que movimenta multidões, une-se para arranjar estratégias que evitem o contágio. Vários clubes têm arranjado inúmeras formas de prevenção e acabaram mesmo com algumas rotinas dentro das suas quatro paredes. Umas medidas mais severas que outras, a verdade é que a epidemia gera cada vez mais preocupação.





Emblema inglês, que antecedem cada sessão de treinos. "Era um ritual apertar as mãos todas as manhãs, mas parámos por indicação do departamento médico. Temos um bom médico e ele diz-nos tudo o que devemos fazer. Estamos atentos à televisão e esperamos que a situação não piore no Grã-Bretanha", explicou o técnico, Steve Bruce.O futebolistado plantel do Tottenham quando regressar de Seul, onde foi submetido a uma cirurgia. "Ele [Son Heung-min] terá que seguir um protocolo de segurança", disse José Mourinho.O gigante alemão optou por uma medida que não deve agradar muitos aos adeptos. Através de um comunicado, os bávaros informaram que os jogadores estão proibidos de tirar fotografias e dar autografos com os fãs, por recomendação do departamento médico do clube.. O clube 'che' cancelou as habituais sessões de trabalho prévia aos jogos e, esta sexta-feira, também não haverá conferência de imprensa de Albert Celades, tendo em vista o duelo com o Getafe, marcado para sábado. O Valencia cancelou decidiu ainda adiar o encontro de homenagem ao antigo futebolista do clube, David Villa.A formação búlgara defrontou esta quinta-feira o Inter de Milão, para a Liga Europa, num jogo realizado à porta fechada.Contando com todas as divisões, dezenas de jogos foram adiados no passado fim-de-semana em Itália, sendo que, nalguns casos, a medida se mantém nesta próxima jornada.: Juventus-Inter de Milão, Udinese-Fiorentina, Milan-Genova, Parma-Spal e Sassuolo-Brescia.A 24.ª jornada da liga suíça, agendada para sábado e domingo, foi"Fomos informados pelo Conselho Federal que todos os eventos envolvendo mais de 1.000 pessoas estão proibidos, pelo menos, até 15 de março. Concordamos com essa medida e, por essa razão, decidimos adiar todos os jogos a partir da 24.ª jornada", explicou a liga daquele país, em comunicado.O Coronavírus, detetado em dezembro na China e que pode causar infeções respiratórias como pneumonia, provocou pelo menos 2.858 mortos - na China, Irão, Coreia do Sul, Itália, Japão, Filipinas, França, Hong Kong e Taiwan - e infetou mais de 83 mil pessoas, de acordo com dados reportados por meia centena de países e territórios.